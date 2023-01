Valanga al Colletto del Nefelgiù: salvi quattro scialpinisti

Incidente in montagna a lieto fine. Nel primo pomeriggio di oggi una valanga si è staccata nella zona a valle del Colletto del Nefelgiù, comune di Formazza (Vb) intorno a quota 2800 metri coinvolgendo quattro scialpinisti. Mentre l'elicottero di soccorso era in volo, le persone coinvolte dalla valanga hanno chiamato i soccorsi (che erano stati avvisati da un altro gruppo di escursionisti che si trovava in zona) spiegando di essere riusciti a liberarsi autonomamente.

L'eliambulanza è comunque intervenuta effettuando la bonifica della valanga con il tecnico del Soccorso Alpino e l'unità cinofila, mentre il medico è l'infermiere verificavano le condizioni dei malcapitati che hanno deciso di rientrare autonomamente a valle.