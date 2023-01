Vandalismi, abbandono e degrado, le bocciofile di Mirafiori a caccia di futuro

I gusti cambiano, le periferie si svuotano, gli operai della ex Fiat sono sempre meno. E l'età pensionabile sale allontanando dallo sport. Le strutture sono comunali e le circoscrizioni ne regolano l'uso. La 2 punta alla conversione di più della metà, tra cui la storica Biberon di piazza d'Armi. La delibera di indirizzo è già stata approvata: addio bocce:

“Possono essere utilizzate come centri aggregativi, come centri di socialità, come centri anche con un uso commerciale. In modo che la cittadinanza si riappropri di spazi che sono pubblici e che possono essere fruiti da tutti”, l'auspicio del presidente della Circoscrizione 2, Luca Rolandi.