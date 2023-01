Vento e alta pressione, termometro oltre i 15 gradi

Il foehn ha fatto tornare oggi il termometro su valori primaverili in gran parte del Piemonte. A mezzogiorno la rete meteo di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha registrato 15.3 gradi ad Avigliana, in bassa Valle di Susa, 14.3 alla stazione di Torino Alenia, 13.9 nel centro cittadino; 15 gradi anche a Parella, nel Canavese, 14.7 a Venaria Reale, 14 a Verbania.

Raffiche impetuose in montagna. quasi 150 km/h sulla vetta del Gran Vaudala, nel parco del Gran Paradiso, oltre 93 km/h sul Mottarone (nel Verbano Cusio Ossola). Nella notte vento oltre i 64 km/h alla periferia di Torino.

Domani è prevista una pausa del vento, con "il transito - spiega Arpa - una debole onda depressionaria sull'arco alpino nordorientale e annuvolamenti anche estesi". Da giovedì, "nuove condizioni di foehn che si intensificano e si estendono a tutte le pianure nella giornata successiva".