Verso la Final Eight di Coppa Italia al Pala Alpitour

Basket. L'ultima giornata del girone di andata di Serie A, qualificando all'ottavo posto Brescia, ha definito il quadro delle partecipanti alla Final Eight di Coppa Italia in programma al PalaAlpitour di Torino dal 15 al 19 febbraio.

Emporio Armani Milano è prima, grazie al successo sulla Bertram Tortona per 79 a 63; la formazione piemontese chiude, così, al terzo posto mentre la Virtus Bologna è seconda. Venezia chiude settima. Per quanto riguarda le altre posizioni, Pesaro è quarta, Varese quinta e Trento

sesta.

Questo il tabellone della Final Eight con gli accoppiamenti:

1 EA7 EMPORIO ARMANI MILANO

8 GERMANI BRESCIA

4 CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO

5 OPENJOBMETIS VARESE

3 BERTRAM YACHTS TORTONA

6 DOLOMITI ENERGIA TRENTINO

2 VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA

7 UMANA REYER VENEZIA

I quarti di finale sono in programma al PalAlpitour di Torino mercoledì 15 e giovedì 16 febbraio. Dopo la giornata di pausa, venerdì, le semifinali si disputeranno sabato 18 e la finale domenica 19 febbraio.

Ancora Basket. Il derby piemontese di A2 è stato vinto da Reale Mutua Torino sul parquet di Monferrato Casale per 74 a 66