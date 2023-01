Viaggio scientifico al centro della Terra, l'ipotesi del nucleo immobile

Uno studio cinese sulle onde sismiche teorizza che il nucleo della Terra potrebbe essersi fermato o addirittura aver cambiato direzione. Il fenomeno, se confermato, può avere conseguenze per il pianeta.

Ne abbiamo parlato in diretta con il direttore del Dipartimento Ambiente dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, Massimo Chiappini, al quale abbiamo chiesto di cosa e' fatto il nucleo della terra, e come sia possibile osservarlo, considerando che si trova a migliaia di chilometri di profondità.

Gli abbiamo anche chiesto quali conseguenze avrebbe uno stop o un cambio di direzione del nucleo terrestre, come ipotizza lo studio cinese, e se anche in Italia e in Europa si realizzano questo tipo di studi.