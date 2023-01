Vince la Juventus, 2 a 1 contro il Monza

Ottavi di finale di Coppa Italia. Juventus-Monza finisce 2 a 1. Buona la prima dei bianconeri sotto gli occhi del nuovo presidente Gianluca Ferrero. Con Allegri in tribuna per squalifica e Landucci a dirigere le operazioni, la Juve centra i quarti di finale con i gol di Kean e Chiesa. Il colpo di testa dell'attaccante dopo otto minuti sembra indirizzare la sfida, ma Valoti al 24' trova il pari per i lombardi.

In un secondo tempo molto equilibrato, il tiro a giro di Chiesa, in gol dopo oltre un anno, regala alla Juventus la vittoria e il passaggio ai quarti di finale di Coppa Italia, dove incontrerà la Lazio. Gara in calendario il 2 febbraio.

Servizio di Stefano Tallia