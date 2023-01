Volley, vincono Chieri e Novara

Ha di nuovo la meglio la formazione di Chieri contro Cuneo nella 15esima giornata di campionato di A1 femminile. Già all'andata in trasferta nella Granda avevano incassato un secco 3-0 che si è confermato in casa: 3-1 il risultato finale. Le ragazze di coach Bregoli hanno dominato i primi due set (25-21 e 25-20 )per poi subire l'attacco del Cuneo nel terzo set (22-25). Dopo un quarto set in salita approfittano degli errori delle ospiti per chiudere la partita (25-22).

Si chiude invece con un secco 3-0 l'incontro tra Novara e Pinerolo. Netto il punteggio nei primi due set: 25-12 e 25-17. Prova a rialzare la testa Pinerolo nel terzo set, arrivando anche ad un vantaggio parziale di 3 lunghezze, ma Novara non molla e chiude l'incontro 25-22.