Il 62% delle PMI crede e investe nel digitale

Scende a meno del 50% la percentuale delle piccole e medie imprese italiane che crede che digitalizzare i propri processi produttivi non sia una priorità nel proprio settore di appartenenza o che i costi siano superiori ai benefici.

A investire nel digitale, nel nord ovest è il 62% delle pmi anche se risulta ancora lenta la spinta verso la diffusione dell'IOT, l'Internet delle cose nelle catena delle forniture. Solo il 47% delle pmi si sta orientando il tal senso a causa di problemi economici.

La fotografia è dell’Osservatorio Innovazione Digitale nelle PMI del Politecnico di Milano, in occasione del convegno inaugurale della 17a edizione della Fiera Internazionale A&T, dedicata a innovazione, tecnologie, affidabilità e competenze 4.0, in scena all’Oval Lingotto di Torino dal 22 al 24 febbraio 2023

La partita dell’innovazione quindi non si gioca più solo sulla trasformazione tecnologica, bensì sull’upskilling e sul reskilling del capitale umano. Infatti, secondo la ricerca, l’89% delle imprese geograficamente collocate nel Nord-Ovest italiano ha avviato negli ultimi due anni attività di formazione per implementare le competenze digitali dei propri dipendenti, nonostante spesso si tratti di eventi di formazione intrapresi in ottica estemporanea (workshop, webinar). La vera sfida oggi è quella di sistematizzare e connettere tutte le fasi produttive, implementando la raccolta e l’analisi dei dati, fondamentali in ottica di manutenzione predittiva e interoperabilità dei processi.