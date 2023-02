Incendio in una ditta, salvi i reparti per la produzione di gomme

Incendio, a Luserna San Giovanni, alla Freudenberg, una ditta che si occupa di componentistica per mezzi pesanti. Le fiamme, partite intorno alle 8, hanno riguardato l'impianto di aspirazione e hanno coinvolto i filtri all'imbocco della condotta. Sono ancora da accertare le cause del rogo. Salvi i reparti interni, dedicati alla produzione di gomme e plastiche. L'azienda fa sapere che le analisi non hanno rilevato nessun rischio per l'ambiente.

Non ci sono stati feriti o intossicati, ma i dipendenti, per precauzione, sono stati evacuati e la lavorazione non riprenderà per tutta la giornata. In totale i lavoratori sui vari turni sono circa 530. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino, con le squadre di Pinerolo e i volontari di Luserna. Per verificare che la propagazione dell'incendio fosse bloccata è stata usata una termocamera, un visore che permette di vedere le zone calde che emettono nello spettro infrarosso.