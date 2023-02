Undici nuovi casi di Peste suina africana, tra i cinghiali, nella 'zona rossa' tra Piemonte e Liguria. Li ha accertati l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Torino. In Piemonte 8 positività, tutte in provincia di Alessandria: una a Gavi (undici casi da quando è iniziata l'emergenza), cinque a Grondona , due a Montaldo Bormida.

222 in Piemonte i casi, 103 in Liguria.