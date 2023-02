A 40 anni dalla tragedia del cinema Statuto, Torino rilancia la sfida della Sicurezza

“Nessuno ci restituisce le persone - papà, mamme, fratelli, sorelle morti. Quindi evitare il rischio e controllarlo il più possibile è il lascito fondamentale, culturale che deve rimanere. A noi come testimoni e ai ragazzi come investimento sul futuro e come testimonianza da vivere nel quotidiano”. Nevicava a Torino quel giorno. Un corto circuito, il fuoco. E il fumo che invade la sala. 64 morti. Alessandro Cabodi Gatti è uno dei tanti ad aver perso in quel drammatico pomeriggio i propri cari. E parla a nome dei familiari delle vittime. La città non può e non vuole dimenticare. A 40 anni dalla tragedia del Cinema Statuto, il 13 febbraio le scuole della città effettueranno una prova di evacuazione in contemporanea. E' solo una delle tante iniziative promosse dal Comune. Protagonisti anche i giovani dello Ied con una campagna che si rivolge proprio ai ragazzi:

E' una campagna sia per strumenti tradizionali, come affissioni, sia sui social - spiega Paola Zini, direttore Ied Torino -. Ha uno slogan che dice: "Questa non è un'uscita di sicurezza". La negazione di quello che dovrebbe essere il messaggio. Questo per attirare l'attenzione. E poi ci saranno tutti gli sturmenti per ricordare quanto la sicurezza sia importante nei luoghi del divertimento.

Aggiunge Michela Favaro, vice sindaca di Torino: L'obiettivo è quello di creare una cultura della sicurezza e sensibilizzare i giovani sul fatto che nei momenti anche di divertimento non bisogna mai abbassare la soglia di attenzione e soprattutto non farsi prendere dal panico quando capitano delle situazioni pericolose.

Il documentario TGR - La redazione del Piemonte della Testata giornalistica regionale della Rai, insieme al Centro di Produzione RAI di Torino, dedicherà alla tragedia una programmazione speciale, con servizi e approfondimenti nei tg, a Buongiorno Regione e sul nostro sito. E un documentario, "Brucia lo Statuto, l'incendio che cambiò il Cinema", fruibile anche in versione podcast su RaiPlaySound.