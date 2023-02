A dicembre da Torino a Caselle in treno

Finalmente c'è una data per il passaggio della Ferrovia Torino - Ceres dell'SFM da GTT a Trenitalia. Sarà il 9 dicembre. Da quel giorno, è emerso in commissione trasporti a Palazzo Civico, partirà anche il servizio che collegherà Porta Susa con l'aeroporto di Caselle ogni 30 minuti, in seguito ogni 15. Naturalmente il collegamento, che utilizzerà il nuovo tunnel sotto corso Grosseto, non sarà diretto ma servirà anche i comuni che si trovano sulla direttrice.

Ancora da definire la questione tariffaria, oggi integrata alle linee gtt del servizio pubblico urbano.

Dalla fine dell'anno scolastico, il 9 giugno - fino all'avvio del nuovo servizio ferroviario, la tratta sarà interamente gestita da autobus, da Torino fino a Ceres.