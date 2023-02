A Novello sorgerà il primo Ospedale Europeo per i Ricci, unico in Italia come il Centro

Forse pochi lo sanno ma a Novello, in provincia di Cuneo, esiste un Centro che recupera e cura i ricci, animali mammiferi notturni appartenente alla famiglia delle Erinaceidae.

Il Centro Ricci si chiama “La Ninna” e presto sarà anche il primo ospedale, in Italia e in Europa, ad avere un Ospedale per questa specie di animali.

A breve sarà acquistato un macchinario per l'esame del sangue ai ricci.

Tutte iniziative che si autofinanziano con la raccolta di fondi.

Come il concerto che si è tenuto domenica (5 febbraio) con la formula del biglietto sospeso che è servito a raccogliere fondi.

Ogni artista si esibito a titolo gratuito.

Il Centro Ricci La Ninna era stato premiato di recente al Nature Film Festival in Germania per il documentario “Die igel-retter aus dem piemont”, “I soccorritori piemontesi dei ricci”.