A Torino torna la neve, temperature in picchiata al Nord

Nuove ma scarse precipitazioni sono annunciate dal Comune di Torino.

Le previsioni meteo indicano - si legge nella nota del municipio - per la tarda serata domenica 5 febbraio, la possibilità di una debole precipitazione nevosa, con nevischio e neve umida in pianura (con deposito al suolo nullo) e neve debole in collina oltre i 400 metri, con depositi modesti sui settori più elevati (1-3 cm) e tendenza a gelo in accentuazione dalla notte.

Dalle 21 saranno attivi 11 mezzi spargisale sulla sollina di Torino. Nella serata di domani, lunedì 6 febbraio, è previsto un ulteriore insalamento della grande viabilità anche in pianura.

L’evolversi della situazione - si legge ancora nella nota - sarà costantemente monitorata dalla Cabina di Regia Neve attivata dalla Città, che adotterà tutti gli interventi che si renderanno necessari in base all’evoluzione meteo.