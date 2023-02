Siamo a Fossano a casa di Diego e Valentina. Dall’anno scorso la loro famiglia è raddoppiata. Con Mykola e Stanislav, due ragazzini ucraini fuggiti dalla guerra.

Il calcio e la pallavolo, la scuola per Kola e il lavoro per Stas. Una nuova routine familiare da costruire. In cui ogni tanto fanno capolino i ricordi.

Intervista a Fabrizio Rimondotto di Arca Solidale