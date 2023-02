A Verbania in mostra 60 anni di storia del giornale Il Rosa

Il Rosa, giornale di Macugnaga e della Valle Anzasca, nel Verbano-Cusio-Ossola, festeggia i sessant'anni di storia con una mostra allestita alla Casa della Resistenza di Verbania. Esposte le stampe di 35 prime pagine del giornale attraverso le quali viene ripercorsa la storia della valle e del paese, nota località turistica, dal boom dello sci alle imprese dell'alpinismo sulla celebre paese est del Monte Rosa che domina Macugnaga.

"Da sempre, ogni numero viene inviato a tutte le circa 500 sezioni del Club alpino italiano, dalle Alpi a Palermo - ha ricordato Maurizio Marzagalli durante l'inaugurazione - e da una decina d'anni è disponibile la versione online che viene letta anche da utenti in Nuova Zelanda e Stati Uniti". L'obiettivo per il futuro, ha aggiunto Marzagalli, è quello di digitalizzare un patrimonio che è "l'espressione della cultura alpina". 'Il Rosa', stampato appunto su carta di colore rosa, è una free-press a cadenza variabile (negli ultimi anni è uscita tre volte all'anno, dal 2023 passerà a due, a inizio estate e inizio inverno), e viene stampata in circa 7.000 copie per numero. La mostra resterà visitabile fino al 14 aprile.