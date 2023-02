Abusi su una 14enne, 40enne arrestato a Domodossola dopo 6 anni

Un uomo di 40 anni è stato arrestato a Domodossola, dove viveva, e tradotto in carcere dove dovrà scontare una pena di 4 anni e sei mesi. Nel 2016 abusò di una ragazzina minore di 14 anni, ora la condanna in in secondo grado a Torino, per violenza sessuale aggravata.

Fu un'amica della vittima a mostrare alla polizia alcune chat di Whatsapp nella quale la ragazzina le confessava di aver subito violenze sessuali e di vergognarsi e avere paura a denunciare l'accaduto.

Le indagini, condotte dalla squadra di polizia giudiziaria del settore polizia di frontiera di Domodossola, hanno appurato le responsabilità dell'uomo, all'epoca dei fatti 34enne. Nel corso delle perquisizioni, è stato anche trovato in possesso di materiale pedopornografico e denunciato per questo ulteriore reato.