Aeroporto di Torino, da maggio nuova rotta per Parigi Orly

Dal 26 maggio l'aeroporto di Torino Caselle avrà un nuovo collegamento diretto con Parigi Orly, operato da Volotea due volte a settimana, ogni lunedì e venerdì. Lo fa sapere la compagnia aerea low cost, che annuncia nei prossimi mesi anche il riavvio da Torino di tre rotte: alla volta di Palermo, Alghero e Lampedusa.

“Ci auguriamo - commenta Valeria Rebasti, Country Manager Italy & Southeastern Europe di Volotea - che la nuova rotta per la Francia possa incrementare ulteriormente i flussi turistici da e per Torino, sostenendo il tessuto economico locale grazie all’indotto generato”. “Aumenta l’offerta disponibile da Torino verso la Francia - fa sapere in una nota l'amministratore delegato di Torino Airport Andrea Andorno -. La nuova rotta per Parigi Orly servirà non soltanto il target turistico, ma anche coloro che viaggiano per motivi di lavoro”. La riattivazione dei voli su Alghero, Palermo e Lampedusa, che si affiancano a quelli verso Cagliari, Olbia e Napoli, “viene garantita al territorio piemontese un’ampia scelta verso destinazioni molto richieste per le vacanze estive”, conclude Andorno.