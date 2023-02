Alessandria, aggredito agente di polizia penitenziaria al Don Soria

Un agente di polizia penitenziaria è stato aggredito da un detenuto martedì sera al Don Soria di Alessandria. Lo denuncia il segretario regionale del Piemonte del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, Vicente Santilli. Il detenuto avrebbe lanciato all'agente una bomboletta del gas. Trasportato al Pronto Soccorso, è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Agente aggredito in carcere, la risposta del Sappe

"Speriamo finisca presto questo massacro nei confronti della Polizia penitenziaria, anche con strumenti idonei per garantire l'incolumità degli agenti -ha riferito Santilli- servono, e il Sappe lo rivendica da tempo urgenti provvedimenti per fronteggiare ed impedire aggressioni fisiche e selvagge, strumenti come quelli in uso a polizia e carabinieri, ossia pistola "taser" e spray al peperoncino".

Il pericolo emulazione

"Non passa giorno che non si verificano aggressioni nei confronti della Polizia Penitenziaria che presta servizio in Piemonte: e siamo sconcertati dall'assenza di provvedimenti in merito contro chi si rende responsabile di queste inaccettabili violenze, determinando quasi un effetto emulazione per gli altri ristretti violenti. Aggressioni, colluttazioni, ferimenti contro il personale, così come le risse ed i tentati suicidi, sono purtroppo all'ordine del giorno", conclude.

I sindacati: “Servono interventi strutturali”

Donato Capece, Segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria SAPPE, esprime la solidarietà del primo Sindacato del Corpo all'Agente di Polizia rimasto ferito al Don Soria e denuncia: "servono interventi urgenti e strutturali che restituiscano la giusta legalità al circuito penitenziario intervenendo in primis sul regime custodiale aperto. La via più netta e radicale per eliminare tutti questi disagi sarebbe quella di un ripensamento complessivo della funzione della pena e, al suo interno, del ruolo del carcere".