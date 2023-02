Alessandria Calcio, il nuovo mister è Maurizio Lauro

L' Alessandria Calcio ha scelto: il nuovo allenatore è Maurizio Lauro, 41 anni. La società ha ufficializzato la decisione, scrivendo sul suo sito internet:

“Maurizio Lauro è il nuovo allenatore dell’Alessandria Calcio. Per lui contratto fino a giugno con la clausola del rinnovo automatico in caso di salvezza diretta. Al suo fianco, mister Lauro avrà come vice Carlo Mandola. A entrambi il benvenuto con l’augurio di buon lavoro.”

Dopo una carriera da giocatore, nel ruolo di difensore, Maurizio Lauro ha allenato il settore giovanile dell’Ascoli, il Castelfidardo e il Mantova.

A San Valentino era arrivato l'annuncio a sorpresa dell'esonero di Fabio Rebuffi. Nato a Pavia, la sua storia d'amore con l'Alessandria era cominciata sulla panchina delle giovanili, e quest'anno aveva la grande occasione di una prima squadra.

Sia pure in una situazione societaria non facile: club in vendita e zeppo di giovanissimi. Ma fatale, ancora di più, è stato il pareggio casalingo contro il San Donato Tavarnelle: una partita in cui i grigi non hanno convinto, soprattutto per l'approccio e l'ennesimo gol subito nei primissimi minuti, contro una diretta concorrente. Ancor meno compreso è stato il ritorno di Rebuffi al 3-5-2.

Squadra malinconicamente al quartultimo posto, in zona playout, a 3 punti dalla salvezza diretta. 4 punti nelle ultime 5 partite sembrano un bottino davvero troppo magro per un'Alessandria che deve salvarsi. Fallite, al momento le trattative per la cessione del club, il presidente Di Masi aveva promesso impegno per salvare i grigi e, dopo il mercato di gennaio, ha voluto dare un segnale.