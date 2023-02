Alessandria, esonerato Rebuffi

Poche righe dal sito ufficiale della società, per l'annuncio a sorpresa: Fabio Rebuffi non è più l'allenatore dell'Alessandria. A ore il presidente Luca Di Masi dovrebbe far sapere il nome del successore. L'allenamento del pomeriggio, intanto, è stato affidato al tecnico della primavera Fulvio Fiorin. San Valentino fatale dunque per Rebuffi. Nato a Pavia, la sua storia d'amore con l'Alessandria era cominciata sulla panchina delle giovanili, e quest'anno aveva la grande occasione di una prima squadra. Sia pure in una situazione societaria non facile: club in vendita e squadra zeppa di giovanissimi.

Corsa verso la salvezza

Ma fatale, ancora di più, è stato il pareggio casalingo contro il San Donato Tavarnelle: una partita in cui i grigi non hanno convinto, soprattutto per l'approccio e l'ennesimo gol subito nei primissimi minuti, contro una diretta concorrente. Ancor meno compreso è stato il ritorno di Rebuffi al 3-5-2. Squadra malinconicamente al quartultimo posto, in zona playout, a 3 punti dalla salvezza diretta. 4 punti nelle ultime 5 partite sembrano un bottino davvero troppo magro per un'Alessandria che deve salvarsi. Fallite, al momento le trattative per la cessione del club, il presidente Di Masi aveva promesso impegno per salvare i grigi e, dopo il mercato di gennaio, ha voluto dare un segnale. Ora, per la panchina, si fa il nome di Simone Banchieri, ex Derthona e Novara.