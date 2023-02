Alfredo Cospito resta al 41 bis

Parere contrario alla revoca del 41 bis per Alfredo Cospito. Per il ministro alla giustizia Nordio l'anarchico deve continuare ad essere detenuto in regime di carcere duro. Respinta dunque la richiesta di revoca del 41 bis avanzata dal suo avvocato difensore.

Sulla decisione avrebbero pesato i pareri espressi dalle autorità giudiziarie. ovvero della Direzione nazionale antimafia, della Dda di Torino e del procuratore generale di Torino Francesco Saluzzo.

La difesa, illegale Flavio Rossi Albertini, ha fatto ricorso anche in Cassazione, dove la discussione del caso è stata anticipata al 24 febbraio.

Cospito è in carcere ad Opera - Milano - dove sta già scontando una condanna per diversi attentati di matrice anarchica. Tuttora è a processo a Torino per due bombe piazzate nel 2006 alla Scuola Carabinieri di Fossano, Cuneo.