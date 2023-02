Bomba nella banca, si tratterebbe di un falso allarme

Allarme bomba questa mattina, scattato intorno alle 9.30, alla filiale di Intesa Sanpaolo in via Cimarosa, nel quartiere Barriera di Milano, a Torino. Secondo quanto appreso la segnalazione della presenza di un ordigno sarebbe giunta da una telefonata anonima. La filiale è stata evacuata e l'area isolata. Sul posto ci sono gli artificieri dei carabinieri con i cani anti-esplosivo, insieme a vigili del fuoco e 118.

Secondo gli inquirenti si tratterebbe di un falso allarme. Sono in corso gli accertamenti per risalire all'autore della telefonata, che rischia una denuncia per procurato allarme.