Anfia chiede un fondo europeo per la transizione

Preoccupazione dell'Anfia per il recente voto con cui il Parlamento europeo ha confermato il target di riduzione delle emissioni di Co2 a -100% rispetto ai livelli del 2021 per le auto e i veicoli commerciali leggeri al 2035.

"Siamo chiamati ad accelerare nel percorso di decarbonizzazione della mobilità" dichiara il presidente Paolo Scudieri. "Oltre ad evidenziare la

necessità di un rafforzamento e di una parziale rimodulazione delle misure nazionali - scrive in una nota - chiediamo lo stanziamento di un Fondo europeo specificamente dedicato a questa transizione, perché solo così si potrà dare un supporto concreto agli investimenti e alla riconversione produttiva delle imprese che si trovano a dover fronteggiare questa enorme sfida, nonché un'accelerazione e la fissazione di target certi per lo sviluppo della rete infrastrutturale, elemento imprescindibile per la riuscita della transizione energetica".