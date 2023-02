Apre l'ospedale da campo del Piemonte per aiutare i terremotati in Turchia

Allestito con dodici ore di anticipo rispetto al previsto, l’ospedale da campo Emergency medical team type 2 (Emt2) della regione Piemonte allestito nell'area di un impianto sportivo vicino all'ospedale di Antiochia distrutto dal terremoto del 6 febbraio. "I nostri sanitari e volontari della Protezione civile operativi ad Antiochia – osserva l'assessore regionale alla sanità Luigi Icardi – hanno trovato una situazione catastrofica. La popolazione è stremata, le richieste di assistenza all’ospedale sono continue e di ogni genere. L’ospedale Emt2 della Regione Piemonte è unico in Italia e tra le dodici strutture di questo genere al mondo".

Il team sanitario operante nell'ospedale è composto da 76 persone: un team leader (chirurgo), un vice team leader (chirurgo), un medico infettivologo, quattro medici urgentisti, un medico pediatra, cinque medici anestesisti, quattro chirurghi, tre chirurghi ortopedici, due ginecologi, un’ostetrica, un fisioterapista, trentuno infermieri e dodici tecnici logistici tra gli altri.

“Sulla nave sono saliti elettricisti, idraulici, traduttori e personale altamente formato per le situazioni da campo - spiega l'assessore con delega alla protezione civile Marco Gabusi -. Siamo in continuo contatto con i volontari nelle zone terremotate: in questo modo possiamo agire prontamente. Il Piemonte e la Protezione Civile ci sono, pronti in prima linea”.