"Il reato non suissiste", archiviato l'esposto sul bacio Rosa Chemical-Fedez

La vicenda del bacio tra Fedez e l'artista piemontese Rosa Chemical andato in scena sul palco dell'Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo non finirà in tribunale. La Procura di Imperia ha chiesto l'archiviazione dell'esposto presentato dall'associazione Pro Vita che evocava il reato di atti osceni in luogo pubblico, riferendosi al bacio ed alla simulazione di un rapporto sessuale su una poltroncina di teatro. Archiviazione necessaria perché il reato non esiste.

Il bacio tra Fedez e Rosa Chemical, chiesta l'archiviazione

L'esibizione esibizione di Fedez con il rapper di Grugliasco Rosa Chemical è durata pochi minuti, sufficienti tuttavia a destare molto scalpore sia sul momento sia nei giorni successivi in quanto ritenuta causa scatenante di dissidi tra Fedez e la moglie Chiara Ferragni, presente sul palco.