Arrestati cinque ladri d'appartamento in Barriera di Milano e Mirafiori

Cinque uomini di origine georgiana sono stati arrestati dagli uomini della Squadra Mobile della Questura di Torino in quanto accusati di furti in abitazioni. Gli arresti in Barriera di Milano dove gli agenti hanno notato tre uomini mentre entravano in uno stabile per uscirne dopo una trentina di minuti. Fermati dai poliziotti sono stati identificati e trovati in possesso di chiavi e grimaldelli e di monili in oro.

Avevano appena compiuto una rapina. Altra refurtiva è stata poi ritrovata durante le perquisizioni delle abitazioni dei tre: monili in oro, orologi di pregio, collane di perle, penne stilografiche ed altro materiale.

A Mirafiori altri due malviventi - sempre di origine georgiana - sono stati colti in flagranza di furto. I malviventi erano stati notati da un residente di un condominio che ha chiamato la polizia dopo averli visti entrare nello stabile di cui avevano forzato il portone d'ingresso.