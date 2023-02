Arrestato ladro al "compro oro"

E' stato fermato in flagranza, in mano 4 mila euro di gioielli rubati. I carabinieri della compagnia di Casale Monferrato hanno arrestato per furto aggravato un 50enne sorpreso nel cuore della notte in via Garibaldi nel negozio 'L'Occasione d'Oro', dove poco prima era scattato l'allarme.

Dagli accertamenti dei militari dell'arma è emerso come il malvivente avesse forzato la porta principale dell'esercizio commerciale con un piede di porco. All'arrivo delle forze dell'ordine ha provato a nascondersi dietro una porta, dove è stato ritrovato con la refurtiva addosso. Dopo l'udienza di convalida al Tribunale di Vercelli, è stato messo agli arresti domiciliari.