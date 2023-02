Arrestato mentre stava vendendo cocaina a un cliente, in tasca aveva un centinaio di dosi di eroina

Stava vendendo cocaina a un cliente quando è stato sorpreso dagli agenti della guardia di finanza che stavano facendo controlli a San Mauro Torinese. L'uomo di origini senegalesi ha tentato la fuga a piedi in mezzo alle auto ma è stato poi fermato dai finanzieri.

In tasca aveva un centinaio di dosi di eroina, 70 di cocaina e telefoni cellulari utilizzati per la gestione della “clientela”.

Stava cedendo alcune dosi di droga a un 50enne, originario della zona, all'interno della macchina del cliente ricevendo, in cambio, denaro in contanti. Nelle perquisizioni successive i finanzieri hanno trovato un centinaio di dosi di eroina e 70 di cocaina, pronte per la vendita, circa 1.000 euro, in banconote di piccolo taglio, verosimilmente frutto di precedenti vendite di droga. L’uomo, si trova adesso nel carcere di Ivrea e deve rispondere dell’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti.