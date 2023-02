Asti, 800 studenti in piazza contro il bullismo

Oltre 800 studenti in piazza ad Asti per dire “no” al bullismo. Un corteo lungo e colorato, con slogan, cartelloni e giochi, organizzato in occasione della Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo. Il comune di Asti, l’ufficio scolastico territoriale e l’istituto Vittorio Alfieri hanno riunito giovanissimi delle scuole di ogni ordine e grado arrivati da tutta la provincia. In testa alla manifestazione hanno sfilato i più piccoli, gli alunni della scuola dell'Infanzia. A seguire gli studenti di primarie, secondarie e delle scuole superiori, per ribadire che il bullismo segna le vite di chi lo incontra e lo subisce, ma tutti possono fare qualcosa per sconfiggerlo.