Attacco al ripetitore rivendicato dagli anarchici

E' stato rivendicato su un sito di area anarchica l'incendio appiccato nella notte tra il 27 e il 28 gennaio a un ripetitore sulla collina di Torino. Si è trattato, in base a quanto si legge, di un gesto "in risposta alla chiamata internazionale all'azione in solidarietà ad Alfredo Cospito.

"Siamo arrivati con il sorriso sulle labbra tra i boschi della collina torinese - è il testo - sempre più cementificata dalla presenza dei ricchi e infestata da numerosi ripetitori, fonti di innumerevoli nocività, sia a livello ambientale che sociale. Attaccare un ripetitore" era il "minimo che potevamo fare". Il documento contiene un riferimento a un'azione che lo scorso 3 novembre sarebbe stata compiuta a Grugliasco il danneggiamento di un'antenna 4/5 g: "Noi abbiamo solo proseguito nella stessa direzione con ulteriore precisione"