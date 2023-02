Aumenti luce e gas, è il Piemonte la regione più tartassata d'Italia

A guardare il podio può sembrare un classifica solo piemontese. E invece riguarda tutta Italia, isole comprese.

Nessuno, nel Belpaese, è immune dai rincari di luce e gas. Ma, dati alla mano, è il Piemonte la regione più tartassata, tanto da conquistare l'intero podio e sei città in Top10.

Alessandria è la città con il caro-bollette più pesante, con le spese per luce, gas e gasolio che volano dell'88,6% rispetto a gennaio 2022. Medaglia d'argento e di bronzo sempre in piemonte: Vercelli, con +87,1%, e Biella con +86,1%.

A stabilirlo uno studio dell'Unione nazionale Consumatori, che esamina anche l'andamento dei prezzi negli ultimi tre anni evidenziando per il mercato libero rincari più che

raddoppiati rispetto a quelli del tutelato. A gennaio la voce energia elettrica, gas e altri combustibili registra un rialzo medio del 67,3% rispetto a un anno prima: un

aumento che, calcola l'Unc, significa una stangata a famiglia pari in media a 907,50 euro l'anno.

Tornando alla classifica, il quarto posto lo conquista Perugia (+85,8%). Poi ancora Piemonte con Novara (+85,7%). Seguono Terni (+84,5%) e Cuneo (+85,3%); all'ottavo posto Imperia (+85%), poi Torino (+84,4%). Chiude la top ten Genova con +82,6%.

Dall'altro lato della classifica, la città meno tartassata è potenza con +35,2%, seguita tra i comuni virtuosi da Aosta (+50,8%) e Olbia-Tempio (+51%).



Un quadro di fronte al quale i consumatori tornano in pressing per chiedere al governo di posticipare la fine del mercato tutelato per le microimprese e per i clienti non

domestici, condomini compresi. "In questo contesto togliere il mercato tutelato, che per l'energia elettrica delle parti comuni dei condomini scade il primo aprile 2023, praticamente tra un mese, è una vergogna bella e buona", sottolinea il presidente dell'Unc Massimiliano Dona. “Un regalo fatto ai venditori del libero e un esproprio per le tasche delle famiglie”.