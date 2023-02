Auto contro un albero, grave una 14enne

Grave incidente verso le 2 di questa notte a Saluzzo. A bordo di un'auto che si e' schiantata contro in albero due ragazzi e due ragazze. Una 14enne trasportata in codice rosso al CTO di Torino, dove è ricoverata in gravi condizioni. Un ragazzo è stato ricoverato a Savigliano, in codice giallo. Codice verde invece per gli altri due giovani, che hanno riportato delle escoriazioni.

La zona interessata dal sinistro è quella del foro Boario. I quattro giovani, secondo quanto ricostruito, farebbero parte del gruppo di famiglie di giostrai che in questo periodo si trovano a Saluzzo per il luna park di Carnevale.

Da ricostruire la causa dell'incidente.