Auto elettriche, il governo chiede prezzi più bassi per favorire il consumo di massa

La giornata di studio e riflessione aveva per titolo CambiaMenti in Corso e si è svolta a Cameri (Novara), con la partecipazione per il Governo del Ministro Pichetto Fratin, alla guida del Dicastero per l'Ambiente e la Sicurezza Energetica.

Il Ministro Pichetto Fratin ha parlato della situazione idrogeologica e della qualità dell'aria del nostro Paese, per poi parlare di sostenibilità, sfida che vedrà impegnati Pubblico e Privato.

In fatto della scadenza epocale del 2035, con il commercio delle auto elettriche, Fratin ha detto che " non sono stati valutati i biocarburanti e quelli sintetici come ulteriore strumento per accompagnare il passaggio dalle vetture con motore endotermico a quelle elettriche, evitando così le ricadute occupazionali che potrebbero essere devastanti per il comparto dove lavora un milione e 250 mila addetti".

A questo proposito, ha ricordato che da due settimane lo Stato installerà 21 mila colonnine di ricarica suddivise per coprire il territorio. E ha inviato le aziende che producono auto a fornire veicoli elettrici a prezzi adeguati per permettere l'acquisto di massa.

In fatto del decreto Cer (comunità energetiche rinnovabili) , ancora Pichetto Fratin ha detto che sono una priorità e che sono già pronti due miliardi di euro a fondo perduto.

Le Cer sono associazioni tra soggetti (singoli cittadini, pmi, amministrazioni locali, enti di ricerca e religiosi) che producono, consumano e scambiano energia da fonti rinnovabili. I vantaggi ambientali ed economici sono molti: si riducono le emissioni gas serra e si favorisce la transizione ecologica, e si ottengono agevolazioni statali e incentivi per l'elettricità condivida.

A Cameri c'erano i rappresentanti delle aziende più importanti del territorio novarese, della Regione Piemonte, della Provincia di Novara e del Comune di Cameri.