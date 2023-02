Auto, prosegue la ripresa in Europa, Stellantis frena

Continua la ripresa del mercato automobilistico dell'Europa Occidentale. A gennaio in Ue, Paesi Efta e Regno Unito, sono state immatricolate - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - 911.064 auto, il 10,7% in più dello stesso mese del 2022.

Frena il gruppo Stellantis che ha venduto 156.553 auto, lo 0,2% in meno dello stesso mese del 2022. La quota è del 17,2% a fronte del 19,1% di gennaio dell'anno scorso.

Il Centro Studi Promotor spiega che rispetto a gennaio 2019, anno precedente la pandemia, si registra un calo del 25,7% "Siamo quindi ancora molto lontani dal ritorno alla normalità, ma l'inversione di tendenza, delineatasi nell'agosto scorso dopo tredici cali mensili consecutivi, sembra prendere corpo" osserva. A influire positivamente la maggiore disponibilità di auto nuove, penalizzata dalla mancanza di componenti e in particolare di microchip.

Per quanto riguarda l'auto elettrica in Germania- dice il Centro Studi Promotor - si nutrono preoccupazioni per le vendite di auto elettriche, dovute anche al venir meno di sussidi statali. Anche in Italia la quota dell'elettrico in gennaio è in calo e tocca il 2,6%, al di sotto del livello dell'intero 2022 che era sceso al 3,7% dal 4,6% del 2021 e quindi su livelli decisamente bassi rispetto ad altri importanti mercati dell'Europa Occidentale in cui la quota dell'elettrico è ormai a due cifre.

“In Italia le previsioni per le auto elettriche restano improntate al pessimismo anche perché gli incentivi prenotabili dal 10 gennaio sulla piattaforma del Ministero dei Trasporti sono molto poco richiesti” sottolinea ancora il presidente del Centro Studi Promotor, Gian Primo Quagliano. "Alla data di ieri - osserva - è ancora disponibile

il 95,2% dello stanziamento per incentivi all'acquisto di auto con emissioni di CO2 da 0 a 20 grammi per chilometro e il 96,3% per quello di auto con emissioni di CO2 da 21 a 60 grammi per chilometro, mentre lo stanziamento per incentivi per auto con emissioni di CO2 da 61 a 135 grammi al chilometro si è esaurito il 7 febbraio".