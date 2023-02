Autostrada Asti-Cuneo, continua la trattativa sull'ultimo lotto

Il semaforo verde all'ultimo lotto dell'infinito cantiere dell'autostrada Asti Cuneo ancora non c'è.

Ma gli ostacoli, secondo la Regione, sono stati superati nel corso della riunione che, spiega il presidente della Regione Alberto Cirio, ha messo d'accordo soprintendenza e società concessionaria sulle migliorie da apportare al progetto. Proprio il no della soprintendenza aveva bloccato tutto due settimane fa. Le modifiche non riguardano il tracciato o problemi strutturali, ma l'impatto visivo e ambientale di un percorso che confina con due aree unesco, le vigne di Langhe-Monferrato e Roero e le residenze reali di Pollenzo.

L'ultima parola ora spetta al ministero della cultura, per conto del ministro Gennaro Sangiuliano alla riunione ha partecipato il direttore generale Mario Turetta.

Ora tutta la documentazione, con le modifiche al progetto, è stata inviata a Roma.

"Ci aspettiamo- dice la Regione - un breve percorso di analisi da parte del ministero, che consenta di giungere ad un parere positivo con alcune prescrizioni".

I tempi sono stretti: la Regione vorrebbe ottenere l'autorizzazione entro maggio, quando saranno conclusi i lavori del penultimo lotto, in modo da non interrompere il cantiere.

A vent'anni dalla prima concessione, mancano ancora 4 chilometri e mezzo, che congiungeranno Verduno con il troncone di Cherasco, dal via libera potrebbero volerci dai 18 ai 24 mesi di lavori.