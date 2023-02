Ancora una baby gang in azione nel fine settimana nei luoghi della movida di Torino. Domenica 19 febbraio, un'altra banda di giovani rapinatori ha accerchiato un 22enne a Vanchiglia, all'incrocio fra via degli Artisti e via Napione.

La vittima ha raccontato di essere stato aggredito da 5 persone, di giovane età, forse di origine nordafricana, che si sono fatti consegnare il suo smartphone.

Sull'episodio indaga la Polizia.