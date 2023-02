Dopo Brescia, Pesaro e Virtus Bologna anche Tortona approda in semifinale della Coppa Italia dove si giocherà un posto per la finalissima affrontando proprio i virtussini

allenati da Scariolo. La partita sarà sabato alle ore 18. Nella quarta gara dei quarti di finale, la squadra di Ramondino ha avuto la meglio su Trento per 74-70.

Top scorer Christon con 19 punti e Daum con 12, mentre nella squadra di Lele Molin non bastano i 15 punti di Flaccadori e Grazulis.