Bici gettata sui Murazzi, scarcerata una delle cinque ragazze arrestate

Il tribunale del Riesame di Torino ha deciso per la scarcerazione di Sara Cherici, una dei due maggiorenni in carcere per aver lanciato assieme ad altri tre giovani, minorenni, una bici elettrica sui ragazzi in coda davanti a un locale dei Murazzi a Torino, nella notte tra il 20 e il 21 gennaio. La diciottenne andrà ai domiciliari hanno deciso i giudici, mentre per Ulinici è stata confermata la misura cautelare in carcere.

Si era chiusa nella tarda mattinata di oggi, venerdì 24 febbraio, l’udienza davanti al tribunale del Riesame di Torino per Victor Ulinici e Sara Cherici.

Altre ammissioni e altri pianti per i due diciottenni che hanno riconosciuto la gravità del gesto, negato di averlo fatto con l’intenzione di far male e, soprattutto, hanno manifestato enorme dispiacere per quanto successo a Mauro Glorioso, lo studente di Medicina 23enne colpito dalla bici e da quella sera ricoverato al Cto di Torino in gravi condizioni.

Ancora all’uscita dall’udienza Sara Cherici si è sciolta in un pianto, sorretta dagli agenti della polizia penitenziaria e accompagnata dal suo avvocato Enzo Pellegrin. Ulinici, assistito dall’avvocato Luigi Tartaglino, ha nuovamente chiesto scusa per il gesto e detto di essere dispiaciuto per Glorioso. Nella confessione, verbalizzata alcuni giorni dopo l’arresto, il giovane ha spiegato di non aver visto nessuno di sotto quando ha deciso di lanciare la bici e soprattutto che il suo pensiero era di farla rimbalzare sul tendone del locale sottostante. Una versione al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Torino che hanno condotto le indagini, coordinati dalla pm Livia Locci.