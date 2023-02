Bici sui Murazzi, restano in carcere i giovani accusati di tentato omicidio

Restano in carcere gli unici due maggiorenni accusati di aver lanciato la bici che ha gravemente ferito lo studente di Medicina 23enne, Mauro Glorioso, ai Murazzi. Il giudice per le indagini preliminari nel pomeriggio di oggi, venerdì 10 febbraio, non ha convalidato il fermo, ma ha comunque disposto la misura cautelare nei confronti di Victor Ulinici e Sara Cherici, accusati di tentanto omicidio insieme a tre minorenni.

L'episodio è avvenuto il 21 gennaio in piena notte quando il gruppetto avrebbe gettato una bici elettrica da 23 chili sui clienti di un locale dei Murazzi, nel cuore della movida torinese. Secondo la ricostruzione dei carabinieri tre ragazzi avrebbero preso la bici e l'avrebbero buttata di sotto, mentre le ragazze li stavano a guardare per poi darsi tutti insieme alla fuga.