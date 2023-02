Bocce volo protagoniste al Don Bosticco di Asti

Oggi alle 16 tornano protagoniste le Bocce Volo ad Asti con una sfida amichevole tra campioni nazionali ed internazionali presso il bocciodromo del circolo Don Bosticco di Asti. La sfida amichevole in programma è dedicata alla memoria dei due campioni astigiani che hanno portato il loro nome, e la bandiera italiana, in giro per il mondo: Luigi Zeppa e Giuseppe Andreoli, il primo classe 1941 che si è spento a 77 anni, il secondo classe 1947, scomparso a dicembre 2021.

Campioni in gara

Tra gli atleti impegnati Mario Suini, Lino Bruzzone, Paolo Notti, Giancarlo Selva, Dante Amerio, Franco Negro, Giancarlo Losano e Aldo Macario. Ospite d’onore Piero Paletto. In occasione dell’evento verranno messe in vendita dieci felpe uniche al mondo, realizzate in edizione limitata dalla ditta Mezzano e autografate dai campioni di bocce del passato e del presente. Il ricavato della vendita andrà a finanziare iniziative rivolte a giocatori e giocatrici paralimpici del circolo Don Bosticco di Asti. Ingresso libero.