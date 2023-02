Bonus edilizia, la Regione vuole acquisire 50 milioni di cessioni del credito

La Regione Piemonte vuole acquisire 50 milioni di euro di crediti dei bonus edilizi da banche e intermediari finanziari, che negli ultimi mesi hanno smesso di accettarli per l'alto numero di richieste. Lo prevede la Legge di stabilità regionale, approvata lunedì 6 febbraio dalla Giunta e in attesa di passare in Consiglio regionale dove riceverà il via libera definitivo in primavera. La condizione necessaria è che si tratti di lavori edili svolti in Piemonte e non soggetti a contenziosi. L'acquisizione dei crediti - fa sapere la Giunta in una nota - avverrà attraverso Finpiemonte e sarà a costo zero, perché i crediti acquisiti andranno a compensazione degli oneri fiscali che la Regione ha con lo Stato.

L'obiettivo della misura è di “dare un aiuto concreto affinché cittadini e imprese possano continuare ad accedere ai bonus edilizi, a fronte della difficoltà negli ultimi mesi di ottenere la cessione del credito”, commentano il presidente della Regione Alberto Cirio e l'assessore al Bilancio Andrea Tronzano. “Ritenendo i bonus una misura utile sia per il settore dell'edilizia, sia per tutto il territorio dato che incentiva interventi di natura ecosostenibile - aggiungono - la Regione ha deciso di intervenire acquisendo parte di questi crediti”.