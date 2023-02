Britton e Pastrova, la ventiquattr'ore di Torino ha i suoi padroni

277,439 chilometri. È il nuovo record della 24 Ore di Torino, frutto della straordinaria performance di Robbie Britton. L'ultramaratoneta classe 1986 ha polverizzato il primato della corsa torinese che era di proprietà di Piero Lattarico con 241,236 km. Fondamentale per la riuscita dell'impresa il nuovo percorso che non prevede più il passaggio all'interno dello stadio Primo Nebiolo. Il tracciato di 1.013 metri disegnato tra i viali alberati del parco cittadino si è rivelato molto veloce, ideale per ottenere il primato. Secondo posto per Pietro Custodi, ultrarunner di Domodossola mentre sul terzo gradino è salito il torinese Oliviero Alotto.

Tra le donne notevole la prova che ha permesso a Petra Pastorova di confermare i pronostici della vigilia, aggiudicandosi la gara. La 46enne ceca ha macinato ben 230,997 km, vincendo la gara femminile e chiudendo al secondo posto assoluto. La medaglia d'argento della 24 ore femminile è andata all'ultratrailer azzurra Lisa Borzani, bronzo infine all'atleta romena Teodora Alina Muntean.