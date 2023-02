Brucia il Sacro monte di Varallo, canadair in azione

La chiamata ai soccorritori è arrivata poco dopo le 12.30: brucia la zona intorno al Sacro Monte di Varallo Sesia. Sul posto si sono subito portate le squadre dei Vigili del fuoco del distaccamento permanente di Varallo stessa e quelle volontarie di Cravagliana, Alagna e Romagnano. Le operazioni di spegnimento, con squadre di terra e l'utilizzo di canadair ed elicottero, sono ancora in corso.

Il rogo è scoppiato nelle radure in zona Case Sparse, appena a monte del complesso monumentale. A causa della siccità e del forte vento, le fiamme si sono rapidamente diffuse. Una colonna di fumo è ben visibile dal centro valsesiano ma anche da chi sta per raggiungere in auto l'ingresso della città.

Al momento non ci sono pericoli imminenti, ma l'attenzione e' massima soprattutto per la vicinanza con un sito dal valore culturale e storico inestimabile.