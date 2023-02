Brucia tetto di una casa ad Almese, danni ingenti

Il tetto di una casa ha preso fuoco ieri sera intorno alle 19 ad Almese fortunatamente senza fare vittime ma con ingenti danni. Sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Torino e del distaccamento locale, quella di Borgone di Susa. Nelle fasi di soccorso è stato necessario utilizzare anche un'autoscala e un'autobotte. Le fiamme hanno pesantemente colpito la copertura dell'abitazione e il sottotetto. Alle 23 sono state chiuse le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza. Non si conoscono ancora le cause del rogo.