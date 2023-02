Bruciano ancora le montagne dell'Ossola, mezzi aerei in volo

Con le prime luci del giorno si sono alzati di nuovo in volo anche i mezzi aerei. Una corsa contro il tempo e contro la siccità, l'obiettivo è avere la meglio il prima possibile sul vasto incendio divampato ieri sera nei boschi di Monteossolano, vicino a Domodossola, nel VCO. Il rogo minaccia anche alcune baite, presidiate per precauzione dai vigili del fuoco. Al momento non sono state disposta evacuazioni.

Gli operatori sono riusciti a circoscrivere l'incendio e a mettere in sicurezza le abitazioni ma le fiamme si sono poi estese ai boschi circostanti, in zone anche impervie. In supporto alle squadre di a terra anche molti volontari del Corpo antincendi boschivi della Regione Piemonte. L'incendio ha un fronte principale di circa 700 metri e altri fronti secondari più contenuti. Difficile stimare gli ettari di superficie bruciata per la frammentazione dell'incendio e per la sua continua evoluzione.