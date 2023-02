Bruciano i boschi sopra Domodossola

Un vasto incendio ha colpito i boschi di Monteossolano, vicino a Domodossola. Le fiamme si sono sprigionate nel pomeriggio e hanno impegnato numerose squadre dei Vigli del Fuoco del Verbano Cusio Ossola: il rogo di vaste dimensioni ha minacciato anche alcune case abitate, dalle quali si ipotizza siano partite le fiamme.

I pompieri del pronto intervento sono riusciti a circoscrivere l'incendio e a mettere in sicurezza le abitazioni ma le fiamme si sono poi estese ai boschi circostanti in zone anche impervie. L'intervento è andato avanti fino alla serata: in supporto alle squadre dei vigili del fuoco a terra sono arrivati venti volontari del Corpo antincendi boschivi della Regione Piemonte e un elicottero che ha operato lanciando acqua sul fronte del fuoco fino al tramonto.

L’incendio non è stato ancora spento: ha un fronte principale di circa 700 metri e altri fronti secondari più contenuti. I vigili del fuoco hanno così deciso di mantenere attivo un presidio per tutta la notte a protezione degli alpeggi dell’Alpe Reso che potrebbero essere coinvolti dai roghi. Difficile stimare gli ettari di superficie bruciata per la frammentazione dell’incendio e per la sua continua evoluzione.