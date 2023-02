Caos anagrafe, l'impegno del Comune: "Ad aprile carte d'identità in un mese"

Entro aprile Torino sarà in grado di ridurre a un solo mese l'attesa per le carte d'identità, "come avviene nelle principiali città". Ad annunciarlo durante il Consiglio comunale è stato l'assessore ai Servizi demografici, Francesco Tresso, rispondendo a una richiesta avanzata dal consigliere di Torino Bellissima, Pielucio Firrao.

Per quanto riguarda altre pratiche come il cambio di residenza e di indirizzo, "i tempi miglioreranno ulteriormente, ad oggi sono un po' più lunghi, l'obiettivo è di riallinearci sui 30 giorni", ha aggiunto Tresso precisando che per quanto riguarda gli atti di morte "abbiamo avuto un allungamento dei tempi dovuti all'inserimento della nuova piattaforma di gestione, oggi siamo a un po' più di trenta giorni, riteniamo entro aprile di riportarci al di sotto del mese, con l'obiettivo di arrivare a 20 giorni".