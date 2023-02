Carabinieri e Gendarmi francesi pattuglieranno insieme piste da sci sul confine

L'Arma dei Carabinieri e la Gendarmeria nazionale francese danno il via alle pattuglie congiunte anche sulle piste da sci. La novità è frutto di un'intesa tra i due corpi di polizia siglata pochi giorni fa.

Saranno svolte in Italia e in Francia, nei comuni prossimi al confine e nei comprensori sciistici alpini, per rispondere alle esigenze dei cittadini italiani e francesi e dei molti turisti che frequentano il territorio occidentale della provincia di Torino: da Bardonecchia a Susa, passando per Oulx e Cesana Torinese.