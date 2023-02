Carcere, Torino maglia nera per i suicidi

La casa circondariale Lo Russo Cotugno di Torino è insieme a San Vittore a Milano la seconda in Italia per numero di suicidi nel 2022: 4 quelli contabilizzati definitivamente nell'analisi sui suicidi negli istituti penitenziari del garante nazionale dei detenuti presentata nella sala trasparenza della giunta del Piemonte. Peggio di Torino solo Foggia.

In totale i suicidi in Piemonte sono 5, l'altro è avvenuto a Saluzzo

L'allarme non riguarda solo il Piemonte. A livello nazionale ci sono stati 85 suicidi nell'ultimo anno.

Il contesto del carcere è sempre più critico. All'ormai cronico sovraffollamento si aggiungono storture e problemi di gestione come dimostrano anche le diverse inchieste e processi della magistratura, che solo in Piemonte riguardano molte strutture, da Torino a Ivrea, passando per Biella dove si ipotizza il reato di tortura.

servizio di Jacopo Ricca - immagini Luciano Gallian montaggio Giulia Parenti

voci di:

Bruno Mellano Garante detenuti Piemonte

Emilia Rossi Ufficio Garante Nazionale detenuti